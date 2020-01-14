2020-01-14T12:22:30+03:00
Спорт

На первый матч хоккейного «Кировца» в Уфе пришли 10 зрителей, их охраняли 12 человек

Столичный клуб принимал «СКА-Свердловск»
Владислав КАЗАНЦЕВ
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"Кировец" тренируется и проводит матчи на стадионе "Динамо""Кировец" тренируется и проводит матчи на стадионе "Динамо"
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Уфимский «Кировец» провел первый матч в 2020 году в рамках чемпионата России Высшей лиги по хоккею с мячом. Встреча со «СКА-Свердловск» из Екатеринбурга состоялась накануне, 13 января, на стадионе «Динамо». Посмотреть на противостояние пришли 10 зрителей. Об этом рассказал собственный источник «КП-Уфа».

Порядок на трибунах обеспечивали в общей сложности 12 человек: по два сотрудника от МВД и частной охранной организации и восемь контроллеров-распорядителей. Стражи порядка следили за дисциплиной болельщиков на протяжении всего матча и не допустили ни одного нарушения.

«Кировец» одержал победу в упорной борьбе. Итоговый счет – 5-4. Кстати, сегодня, 14 января, на все том же стадионе «Динамо» пройдет повторный матч со «СКА-Свердловск». Он состоится в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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