В Уфе после наезда внедорожника госпитализировали 8-летнего ребенка

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:35:50+03:00

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В Уфе 8-летнего ребенка сбил внедорожник. Мальчика госпитализировали с различными травмами. Об этом сообщает уфимская ГИБДД.

Дорожный инцидент произошел накануне днем, 13 января, напротив дома по улице Дагестанской. Ребенок переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу, когда на него совершил наезд 33-летний водитель на Volkswagen Tiguan. По словам очевидцев, мальчик переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

После наезда несовершеннолетний получил различные травмы и был госпитализирован в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU