2020-01-14T11:00:16+03:00
Общество

Башкирия потратит 1,5 млрд рублей на интеллектуальную транспортную систему

Проект апробируют на Уфимской агломерации
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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Главе Башкирии представили проект интеллектуальной транспортной системы. Ее стоимость оценивается в 1,5 млрд рублей. Большую часть денег выделит федеральный центр.

Проект ИТС, презентованный председателем гостранса Тимуром Мухаметьяновым, обсудили накануне, 13 января, в рамках «Транспортного часа». Система будет включать в себя ситуационный центр, программное обеспечение и автоматизированные рабочие места, позволяющие в реальном времени вести мониторинг и регулировать движения.

Мухаметьянов отметил, что инструментом контроля и управления станут интеллектуальные светофорные объекты, умные дорожные знаки, автоматические пункты весогабаритного контроля и обзорные камеры для фиксации нарушений правил парковки.

Проект призвал снизить загруженность дорог, повысить их безопасность, оптимизировать график движения общественного транспорта и повысить срок службы дорожного покрытия.

Для начала ИТС апробируют на Уфимской агломерации. Стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. На протяжении пяти лет республике будут выделять по 220 млн рублей из федерального бюджета.

Радий Хабиров проект одобрил, назвав его «очень важным и нужным». Тем не менее, по его мнению, реализацию системы требует дополнительного обсуждения в части подбора помещения для будущего Центра организации движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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