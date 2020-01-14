Дисциплинарный комитет КХЛ наказал капитана «Салавата Юлаева» четырехматчевой дисквалификацией

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:26:56+03:00

Григорий Панин не поможет своей команде в зеленом дерби

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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал капитана ХК «Салават Юлаев» Григория Панина на четыре матча за грубое нарушение в матче с рижским Динамо. Напомним, ту встречу уфимцы выиграли с разгромным счетом 5-0.

Комиссия отстранила Панина за удар коленом в стыке с защитником Мэтью Майоне. По дисциплинарному регламенту, наказание подразумевает двухматчевую дисквалификацию и денежный штраф. Вдобавок к этому капитану уфимского клуба «накинули» еще два матча дополнительной дисквалификации за повторное нарушение.

Панин пропустит ближайшие встречи с «Барысом», «Автомобилистом», «Адмиралом» и зеленое дерби с «Ак Барсом».

ИСТОЧНИК KP.RU