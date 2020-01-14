Стала известна судьба пропавшего в горах Башкирии мужчины

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях 57-летний мужчина уехал в горы в Белорецком районе и бесследно пропал. Родные и близкие не могли с ним связаться и забили тревогу. Они обратились к спасателям и полицейским с просьбой помочь отыскать путешественника на Инзерских зубчатках. Известно, что там он находился один.

Как сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС, он поехал в сторону Инзерских зубчаток на машине ГАЗ-3110. Родным он сказал, что вернется 12 января к обеду. Однако связи с ним не было, и близкие мужчины обратились с заявлением о его пропаже. На поиски выехали спасатели и полицейские. К счастью, 13 января этого года он был найден сотрудниками полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU