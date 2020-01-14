2020-01-14T09:12:51+03:00
Происшествия

Житель Башкирии надругался над женщиной-инвалидом

Подозреваемого удалось задержать спустя полгода после преступления
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Подозреваемого взяли под стражуПодозреваемого взяли под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Кугарчинском районе Башкирии сотрудники уголовного розыска задержали насильника, надругавшегося над женщиной-инвалидом. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Само преступление произошло еще в конце июня 2019 года в хуторе Новохвалынский. В розыск подозреваемого объявили в октября, а задержали на днях.

Известно, что потерпевшая является инвалидом второй группы. По всей видимости, она стала жертвой 30-летнего соседа. Во всяком случае, именно его доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания.

По данным собеседника, задержанный в том же 2019 году был судим за кражу. Мужчину на время следствия поместили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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