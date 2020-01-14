Житель Башкирии надругался над женщиной-инвалидом
В Кугарчинском районе Башкирии сотрудники уголовного розыска задержали насильника, надругавшегося над женщиной-инвалидом. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Само преступление произошло еще в конце июня 2019 года в хуторе Новохвалынский. В розыск подозреваемого объявили в октября, а задержали на днях.
Известно, что потерпевшая является инвалидом второй группы. По всей видимости, она стала жертвой 30-летнего соседа. Во всяком случае, именно его доставили в отдел МВД, где он дал признательные показания.
По данным собеседника, задержанный в том же 2019 году был судим за кражу. Мужчину на время следствия поместили под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU