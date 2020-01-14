Национальный симфонический оркестр РБ примет участие в программе «Всероссийские филармонические сезоны»

14 Янв. 2020 2020-01-14T08:41:32+03:00

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В среду, 15 января, Национальный симфонический оркестр республики на сцене ГКЗ «Башкортостан» (ул. Ленина, 50) представит программу, посвященную музыкальным страницам великого русского композитора Петра Чайковского, 180-летний юбилей которого отмечается в этом году. В первом отделении программы прозвучит Концерт для скрипки с оркестром ре мажор. Солист - один из ярчайших представителей русской скрипичной школы Иван Почекин, стремительное развитие карьеры которого началось после победы на III Московском международном конкурсе скрипачей им. Паганини. Музыкант принимает участие в различных фестивалях, в числе которых «Кремль музыкальный», Московский Пасхальный фестиваль, Pianoscope в Бове (Франция) и многих других. По приглашению Дениса Мацуева скрипач выступал на фестивалях «Crescendo» и «Звезды на Байкале». В рамках Большого фестиваля Российского национального оркестра Иван Почекин был удостоен чести сыграть на легендарной скрипке «ex-Paganini» работы Карло Бергонци. Во втором отделении уфимского концерт в исполнении оркестра прозвучит Симфония № 2 («Малороссийская») Чайковского - один из шедевров русской классики. Дирижер – Камиль Абдуллин. Начало концерта в 19.00 (12+)

ИСТОЧНИК KP.RU