Уфимка потеряла больше 150 тысяч рублей после визита незнакомца

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:41:49+03:00

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Пенсионерка из Уфы потеряла больше 150 тысяч рублей. Настоящие деньги купюрами банка приколов ей подменил неизвестный. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Собеседник рассказал, что 77-летняя женщина обратилась в полицию вечером 2 января. Сотрудникам она пояснила, что в период с начала ноября 2019 год до нового года в ее заначке в квартире произошла подмена: неизвестный забрал порядка 176 тысяч рублей, а вместо них оставил фальшивые купюры.

Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили с десяток липовых банкнот: 16 купюр по 5 тысяч рублей и 48 – по 2 тысячи. Здесь же специалисты сняли отпечатки пальцев, не принадлежащих бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU