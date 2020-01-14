Уфимка потеряла больше 150 тысяч рублей после визита незнакомца
Пенсионерка из Уфы потеряла больше 150 тысяч рублей. Настоящие деньги купюрами банка приколов ей подменил неизвестный. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».
Собеседник рассказал, что 77-летняя женщина обратилась в полицию вечером 2 января. Сотрудникам она пояснила, что в период с начала ноября 2019 год до нового года в ее заначке в квартире произошла подмена: неизвестный забрал порядка 176 тысяч рублей, а вместо них оставил фальшивые купюры.
Выехав на место происшествия, полицейские обнаружили с десяток липовых банкнот: 16 купюр по 5 тысяч рублей и 48 – по 2 тысячи. Здесь же специалисты сняли отпечатки пальцев, не принадлежащих бабушке.
ИСТОЧНИК KP.RU