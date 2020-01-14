Уфимских автомобилистов будут штрафовать за парковку у мусорных баков

14 Янв. 2020 2020-01-14T07:10:44+03:00

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В Башкирии больше нельзя безнаказанно парковаться у подъездов и мусорных баков. Теперь за это придется заплатить немаленький штраф.

Новый закон вступил в силу накануне – теперь автомобилисты будут оштрафованы за парковку на контейнерных площадках, площадках для складирования крупногабаритных отходов, перед указанными площадками и перед входами в помещения мусороприемных камер.

Штрафы за парковку на контейнерных площадках и возле них составят 1-2 тысячи рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Если лицо нарушит снова, то штраф будет удвоен – граждане заплатят от 3 до 4 тысяч рублей, должностные лица 15-20 тысяч, юридические – 35-50 тысяч рублей.

Со слов председателя Курултая Константина Толкачева, закон разработали и приняли из-за многочисленных обращений управляющих компаний, организаций, которые занимаются сбором и вывозом коммунальных отходов.

Спикет Госсобрания уверен, что штрафные санкции помогут обеспечить бесперебойную работу служб.

ИСТОЧНИК KP.RU