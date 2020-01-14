2020-01-14T07:29:57+03:00
Экономика

В Башкирии направят на развитие сел 4,7 млрд рублей за три года

В 2020 году начинается реализация федеральной госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Эльвина АПАРИНА
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В 2019 году в регионе на развитие инфраструктуры сел направлено более 1,2 млрд рублей,В 2019 году в регионе на развитие инфраструктуры сел направлено более 1,2 млрд рублей,
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В этом году будет действовать новая федеральная госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». В ее рамках села Башкирии получат финансовую поддержку – за три года им выделят 4,7 млрд рублей на развитие (3 млн из федерального бюджета, остальное из местного).

Заместитель премьер-министра правительства Ильшат Фазрахманов в своем выступлении на оперативке в правительстве отметил, что в 2019 году в регионе на развитие инфраструктуры сел направлено более 1,2 млрд рублей, из них 692,8 млн рублей из федерального бюджета. 840 сельских семей получили субсидии на улучшение жилищных условий.

Помимо этого в селах ввели в эксплуатацию 8 объектов газоснабжения, 11 объектов водоснабжения и четыре четыре фельдшерско-акушерских пункта (в Абзелиловском, Калтасинском, Ишимбайском, Аскинском районах).

ИСТОЧНИК KP.RU

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