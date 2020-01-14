Коммунальщики Уфы работают в усиленном режиме из-за плохой погоды
Из-за плохих погодных условий коммунальщики Уфы перешли в усиленный режим работы. Так вчера, 13 января, было задействовано 258 единиц техники и 454 сотрудника коммунальных служб города.
Кроме того, 157 единиц техники жилищных служб города и 801 дворник очищают придомовые территории.
В мэрии Уфы попросили горожан не препятствовать уборке во дворах, оставляя там припаркованными автомобили.
- Призываем обращать внимание на объявления о предстоящей механизированной уборке дворов, которые размещаются на информационных стендах многоквартирных жилых домов, официальном сайте мэрии, - прокомментировали в администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU