2020-01-14T06:58:19+03:00
Общество

Коммунальщики Уфы работают в усиленном режиме из-за плохой погоды

В мэрии просят не препятствовать их работе, оставляя машины во дворах
Эльвина АПАРИНА
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157 единиц техники жилищных служб города и 801 дворник очищают придомовые территории.157 единиц техники жилищных служб города и 801 дворник очищают придомовые территории.
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Из-за плохих погодных условий коммунальщики Уфы перешли в усиленный режим работы. Так вчера, 13 января, было задействовано 258 единиц техники и 454 сотрудника коммунальных служб города.

Кроме того, 157 единиц техники жилищных служб города и 801 дворник очищают придомовые территории.

В мэрии Уфы попросили горожан не препятствовать уборке во дворах, оставляя там припаркованными автомобили.

- Призываем обращать внимание на объявления о предстоящей механизированной уборке дворов, которые размещаются на информационных стендах многоквартирных жилых домов, официальном сайте мэрии, - прокомментировали в администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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