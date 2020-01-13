2020-01-13T19:04:26+03:00
Общество

Большинство жителей Уфы остались недовольны транспортной реформой в городе

В опросе общественного мнения приняли участие более трех тысяч горожан
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне Контрольно-счетная палата Башкирии провела собственный опрос общественного мнения по результатам транспортной реформы в Уфе. Более трех тысяч горожан высказались о самых болезненных моментах этого явления. На днях КСП опубликовала результаты этого исследования. Как итог — 63% жителей башкирской столицы отметили нехватку автобусов на большинстве маршрутов.

По данным Контрольно-счетной палаты, 69% опрошенных уверены, что в маршрутках нет возможности оплатить проезд транспортной или банковской картой. В довершении, уфимцев спросили, как они оценивают состояние автобусов. 58% из них заявили, что внешний вид автобусов их вполне устраивает. Что касается работы кондукторов, то мнения уфимцев разделились примерно поровну — половина отметили, что они работают хорошо, а вторая половина высказалась негативно.

О том, какие выводы будут сделаны из этого опроса и будут ли сделаны вообще, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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