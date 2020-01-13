Во встречном столкновении двух авто в Башкирии погиб один человек и пятеро пострадали

13 Янв. 2020 2020-01-13T09:06:14+03:00

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На трассе в Хайбуллинском районе Башкирии в результате ДТП погиб мужчина и пострадали пятеро человек. Об этом сообщает республиканская ГИБДД.

Авария произошла сегодня, 13 января, в 8:45 утра. По данным госавтоинспекции, на 88 километре автодороги Сибай-Акъяр столкнулись встречные «Лада Калина» под управлением 37-летнего жителя села Акъяр, и Mitsubishi ASX, за рулем которой сидел 28-летний местный житель.

Водитель отечественной легковушки не выжил – он скончался до приезда медиков. Мужчину из иномарки и пять его пассажиров доставили в больницу. В числе пострадавших есть ребенок. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники устанавливают подробности трагического инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU