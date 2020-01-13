2020-01-13T08:13:55+03:00
Политика

В Башкирии в одном из районов произошли кадровые перестановки

Об этом сообщил глава республики во время оперативного совещания
Павел КРАЙНОВ
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Сегодня, 13 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении нового главы администрации Бурзянского района. По его словам, решение о назначении нового главы района принял местный совет депутатов.

Кадровые перестановки в районе произошли без эксцессов. Кандидатура нового руководителя также не стала сюрпризом ни для жителей, ни для чиновников.

- Решение совета главой администрации Бурзянского района стал Манапов Газиз Миниахметович. Он ранее работал заместителем главы по экономике, - заявил Радий Хабиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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