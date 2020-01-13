В Башкирии в одном из районов произошли кадровые перестановки
Сегодня, 13 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава республики Радий Хабиров объявил о назначении нового главы администрации Бурзянского района. По его словам, решение о назначении нового главы района принял местный совет депутатов.
Кадровые перестановки в районе произошли без эксцессов. Кандидатура нового руководителя также не стала сюрпризом ни для жителей, ни для чиновников.
- Решение совета главой администрации Бурзянского района стал Манапов Газиз Миниахметович. Он ранее работал заместителем главы по экономике, - заявил Радий Хабиров.
ИСТОЧНИК KP.RU