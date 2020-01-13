В Башкирии прекратили поиски пропавшей в канун Нового года 35-летней женщины
Спустя две недели она нашлась
Фото: соцсети
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В Башкирии прекращены поиски 35-летней жительницы Стерлитамака Ларисы Байгуловой. Напомним, женщина пропала две недели назад, накануне Нового года. 30 декабря она надела норковую шубу, вышла из дома по улице Худайбердина и с тех пор не давала о себе знать.
К поискам Ларисы подключились сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Отклик — Стерлитамак». Последние сегодня, 13 января, и сообщили, что женщина нашлась. Где и при каких обстоятельствах, они не уточняют.
ИСТОЧНИК KP.RU