Два человека получили травмы при встречном ДТП в Башкирии

13 Янв. 2020 2020-01-13T07:16:34+03:00

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Под вечер воскресенья, 12 января, на дороге Уфа - Чишмы лоб в лоб столкнулись две иномарки. Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, "Тойота Ленд Крузер" под управлением 45-летнего уфимца врезалась во встречный "Рено Дастер".

Известно, что пострадали двое. Травмы получили 47-летний житель Уфимского района, управлявший французской иномаркой, и 45-летняя пассажирка из второго авто. Обстоятельства инцидента выясняются.

Кроме этой аварии за минувший день в республике зарегистрировали еще пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.

ИСТОЧНИК KP.RU