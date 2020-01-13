Два человека получили травмы при встречном ДТП в Башкирии
Авария случилась на дороге Уфа - Чишмы
Изменить размер текста:
Под вечер воскресенья, 12 января, на дороге Уфа - Чишмы лоб в лоб столкнулись две иномарки. Как рассказали в Госавтоинспекции Башкирии, "Тойота Ленд Крузер" под управлением 45-летнего уфимца врезалась во встречный "Рено Дастер".
Известно, что пострадали двое. Травмы получили 47-летний житель Уфимского района, управлявший французской иномаркой, и 45-летняя пассажирка из второго авто. Обстоятельства инцидента выясняются.
Кроме этой аварии за минувший день в республике зарегистрировали еще пять ДТП, в которых пострадали шесть человек.
ИСТОЧНИК KP.RU