«Сухой закон» за новогодние каникулы в Башкирии нарушили больше сотни магазинов

13 Янв. 2020 2020-01-13T06:12:09+03:00

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Запрет на продажу алкоголя в новогодние праздники в Башкирии нарушили 133 магазина. Об этом сообщает Госкомторговли Башкирии. На должностных лиц за это будет наложен штраф на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а на юрлиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей

Кроме того, сотрудники Госкомитета РБ по торговле в ходе рейдов по Уфе выявили один факт продажи спиртного без лицензии.

- В отношении гражданина-продавца магазина «У Эльвиры», расположенного по улице Мушникова, 17/4, правоохранительными органами составлен материал проверки, - говорится в сообщении комитета.

Продавцу грозит от 30 до 50 тысяч рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU