В Уфе в собственной квартире обнаружили тело женщины
В минувшую среду, 8 января, в уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники полиции обнаружили тело 48-летней женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, под правым глазом несчастной нашли гематому. Известно, что при жизни уфимка работала в магазине продавцом.
По данным собеседника «Комсомолки», тело женщины обнаружили около 13 часов. Ее безжизненно тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. О том, кто может быть виновен в гибели хозяйки квартиры, не сообщается. Сейчас следователям предстоит выяснить кто может быть причастен к ее гибели.
ИСТОЧНИК KP.RU