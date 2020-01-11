В Уфе в собственной квартире обнаружили тело женщины

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:45:56+03:00

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В минувшую среду, 8 января, в уфимском микрорайоне Сипайлово сотрудники полиции обнаружили тело 48-летней женщины. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, под правым глазом несчастной нашли гематому. Известно, что при жизни уфимка работала в магазине продавцом.

По данным собеседника «Комсомолки», тело женщины обнаружили около 13 часов. Ее безжизненно тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. О том, кто может быть виновен в гибели хозяйки квартиры, не сообщается. Сейчас следователям предстоит выяснить кто может быть причастен к ее гибели.

ИСТОЧНИК KP.RU