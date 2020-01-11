Жителей Уфы просят убрать со дворов машины для уборки снега
В башкирской столице после обильных снегопадов активизировались коммунальщики. На уборку улиц и дворов от снега вышла целая армия дворников и коммунальной техники. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, всего с начала года в городе очистили 366 дворовых территорий.
-Также в рамках очистки производится уборка снега с крыш, балконных козырьков, кровель зданий, - заявили в городской администрации.
Власти Уфы вывели на борьбу со снегом дополнительные силы — к очистке привлекли мусорщиков, уборщиков лестничных клеток, слесарей, сантехников и кровельщиков.
Чтобы работа была более эффективной, в мэрии попросили горожан переставить припаркованные во дворах машины.
- Обращаемся к жителям обращать внимание на объявления о комплексной очистке дворов и убирать свои автомобили с придомовых территорий своевременно, - попросили в управлении ЖКХ Уфы.
С графиком уборки дворов от снега в январе можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU