Жителей Уфы просят убрать со дворов машины для уборки снега

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:08:24+03:00

В мэрии сообщают, что к расчистке территорий привлекут дополнительные силы

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В башкирской столице после обильных снегопадов активизировались коммунальщики. На уборку улиц и дворов от снега вышла целая армия дворников и коммунальной техники. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, всего с начала года в городе очистили 366 дворовых территорий.

-Также в рамках очистки производится уборка снега с крыш, балконных козырьков, кровель зданий, - заявили в городской администрации.

Власти Уфы вывели на борьбу со снегом дополнительные силы — к очистке привлекли мусорщиков, уборщиков лестничных клеток, слесарей, сантехников и кровельщиков.

Чтобы работа была более эффективной, в мэрии попросили горожан переставить припаркованные во дворах машины.

- Обращаемся к жителям обращать внимание на объявления о комплексной очистке дворов и убирать свои автомобили с придомовых территорий своевременно, - попросили в управлении ЖКХ Уфы.

С графиком уборки дворов от снега в январе можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU