В Башкирии за утро в пожарах погибли два человека

11 Янв. 2020 2020-01-11T10:10:21+03:00

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Сегодня рано утром, 11 января, в Башкирии произошло два пожара, в которых погибли два человека. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в первом случае возгорание произошло в одной из квартир в многоэтажке, во втором — в частном доме.

По данным МЧС по Башкирии, рано утром в диспетчерскую поступил звонок о пожаре в квартире на улице Молодежная в городе Ишимбай. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили сильное задымление в помещении на пятом этаже пятиэтажного дома. В ходе тушения было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

Фото: МЧС по Башкирии

Второе ЧП произошло в Нефтекамске. Также рано утром поступил звонок о возгорании в частном доме в микрорайоне Марино. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны во время тушения обнаружили погибшую 57-летнюю женщину. В результате пожара продуктами горения отравился 59-летний мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU