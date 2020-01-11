2020-01-11T10:10:21+03:00
Происшествия

В Башкирии за утро в пожарах погибли два человека

Несмотря на оперативное реагирование пожарных, потерь избежать не удалось
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: МЧС по БашкирииФото: МЧС по Башкирии
Изменить размер текста:

Сегодня рано утром, 11 января, в Башкирии произошло два пожара, в которых погибли два человека. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в первом случае возгорание произошло в одной из квартир в многоэтажке, во втором — в частном доме.

По данным МЧС по Башкирии, рано утром в диспетчерскую поступил звонок о пожаре в квартире на улице Молодежная в городе Ишимбай. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны обнаружили сильное задымление в помещении на пятом этаже пятиэтажного дома. В ходе тушения было обнаружено тело 48-летнего мужчины.

Фото: МЧС по Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Второе ЧП произошло в Нефтекамске. Также рано утром поступил звонок о возгорании в частном доме в микрорайоне Марино. Прибывшие на место сотрудники пожарной охраны во время тушения обнаружили погибшую 57-летнюю женщину. В результате пожара продуктами горения отравился 59-летний мужчина, его состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Башкирии признали ошибку в начислении платы за отопление
В Башкирии за утро в пожарах погибли два человека
Следком России заинтересовался историей снесенного в Уфе дома, за который владельцев обязали выплатить 25 млн рублей
«Господи, за что?»: жителей Уфы возмутила необычная социальная реклама
Камбэк не получился: «Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» на домашнем льду
«Мистика какая-то»: в небе над Башкирии засняли необычное явление
Пропавшая под Новый год мать двоих детей из Уфы рассказала, где находилась девять дней
Подростка из Уфы госпитализировали после отравления неизвестным веществом
Гострудинспекция проверит завод в Башкирии, работники которого пожаловались Радию Хабирову
«Оставил записку»: появились подробности гибели солдата из Башкирии
Жительница Башкирии жестоко убила своего сына
УФАС вынесла предупреждение в адрес министра здравоохранения Башкирии
В Уфе столкнулись КамАЗ и маршрутка, есть пострадавшие
В Башкирии депутатам парламента поручили рассказать населению о правах на льготы
Молодая уфимка подверглась сталкингу со стороны бывшего парня
Спасатели предупредили об ухудшении погоды на территории Башкирии
От 1 до 50 тысяч рублей: в Башкирии ввели новые штрафы для автомобилистов
30 тонн макулатуры собрали работники предприятий ГК «ТАУ» в рамках экологического проекта «бумажный бум»
В суде пересмотрят дело на 25 млн рублей о сносе памятника культуры врачами из Уфы
В Уфе беременная женщина получила проникающее ранение живота
Уфимцев шокировали огромные суммы в платежках за отопление: в «БашРТС» объяснили, в чем дело
Спасатели прекратили поиски пропавшего в Уфе Артема Мазова и двоих его детей