2020-01-11T08:07:37+03:00
Общество

«Мистика какая-то»: в небе над Башкирии засняли необычное явление

Пользователи соцсетей стали шутить о «вторжении пришельцев»
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Накануне в одном из районов Кумертау местные жители сфотографировали необычное явление - в небе над городом «зависли» несколько ярких столбов света.

Известно, что странное свечение появилось на Восточным микрорайоном примерно в 19:15 часов. Снимок выложили в социальные сети, где пользователи стали наперебой предлагать свои варианты происходящего. Самым популярным комментарием под снимком стало предположение о «вторжении пришельцев».

Однако никаких «зеленых человечков» в городе так и не появилось, а необычное явление легко объяснили местные скептики.

- На улице мороз, это частички снега в воздухе, от прожекторов идёт свет, и на морозе выглядит именно так. Просто все забыли уже, морозов то с начала зимы и не было, - написала в комментариях под фото местная жительница.

- Мистика какая-то, - удивляется житель Кумертау.

ИСТОЧНИК KP.RU

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