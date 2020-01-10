Московский инвестор хочет обновить освещение в Уфе за 3,8 млрд рублей

10 Янв. 2020 2020-01-10T11:14:47+03:00

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В Уфе планируют обновить наружное освещение в Уфе за 3,8 млрд рублей. Модернизацией может заняться московская светотехническая компания «Боос Лайтинг Групп». Накануне, 10 января, глава Башкирии Радий Хабиров обсудил проект с исполнительным директором фирмы Павлом Бесшаповым.

Бизнесмен представил концепцию долгосрочной модернизации и повышения эффективности системы наружного освещения. Инвестор намерен реализовать проект по комплексному обслуживанию и обновлению сетей и оборудования. По предварительным оценкам, это обойдется в 3,8 млрд рублей. Половину этих средств выделит бюджет. Специалисты компании совместно с городскими властями также подготовили предложение по внедрению автоматизированного управления инфраструктурой – это должно снизить затраты на электроэнергию.

– Мы готовы взаимодействовать с вами, – пошел навстречу глава Башкирии. – Необходимо совместно с Уфой определить конкретные условия сотрудничества. После этого предлагаю ещё раз рассмотреть проект и сформировать по нему окончательную позицию.

ИСТОЧНИК KP.RU