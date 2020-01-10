Пресс-секретарем Радия Хабирова стала 24-летняя выпускница БашГУ

10 Янв. 2020 2020-01-10T10:26:15+03:00

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Новым пресс-секретарем главы Башкирии Радий Хабирова стала 24-летняя Диана Ихсанова. Соответствующее распоряжение подписал руководитель республики. Ранее эту должность занимал Фанур Ягафаров, но после того как он стал вице-премьером, место стало вакантным.

Диана Ихсанова родилась 29 октября 1995 года в селе Новые Киешки Кармаскалинского района. В 2016 году получила степень бакалавра в Уфимском государственном университете экономики и сервиса (кафедра информационно-управляющих систем), а спустя два года – магистра в Башкирском государственном университете (кафедра инновационной экономики).

В справке на сайте главы Башкирии сообщается, что трудовую деятельность новый пресс-секретарь начала в 2015 году в качестве индивидуального предпринимателя. В 2016-2018 годах Ихсанова стала главредом молодежного информагентства «МИР: Молодежь. Идеи. Развитие». Затем продолжила карьеру в Госкомитете Башкирии по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика». В 2018 году работала в ГУП ТРК «Башкортостан». Последние два года входила в рабочую группу мониторинговой системы «Инцидент», обрабатывающей обращения жителей в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU