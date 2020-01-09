2020-01-09T16:50:01+03:00
Общество

Предприятие из Башкирии обмануло Министерство сельского хозяйства на 670 млн рублей

Агрономы получили льготу, но не выполнили по ней обязательств
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Прокуратура Илишевского района Башкирии наказала сельхозпредприятие, которое не выполнило обязательства на получение льготы и обмануло профильное министерство на 670 тысяч рублей.

По данным надзорного ведомства, в 2017 году ООО «Агидель» закупило жатку кукурузную на 2 млн рублей. Чтобы возместить затраты, руководство предприятия обратилось за господдержкой в региональный Минсельхоз. Ведомство согласилось помочь, но с одним условием – фирма должна закупить сельскохозяйственную технику отечественного производства.

– Вместе с тем, фирма не выполнила условия договоренности и приобрела её у иностранной компании. Министерство, не предполагая о мошеннических действиях, выделило субсидию в размере свыше 670 тыс. рублей, – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители обратились в суд, чтобы обязать организацию вернуть субсидии в бюджет республики. Требования ведомства были удовлетворены в полном объеме. По факту мошенничества в крупном размере было возбуждено уголовное дело. Оно находится на стадии расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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