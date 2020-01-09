2020-01-09T09:48:33+03:00
Происшествия

Во встречной аварии с автобусом и «семеркой» в Уфе пострадали три человека

Двоих госпитализировали с тяжелыми травмами
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ГИБДД РБфото: ГИБДД РБ
Изменить размер текста:

В Уфе при столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Авария произошла накануне, 8 января, в 22:00, напротив дома по улице Цветочной. На автодороге столкнулись встречные «семерка» под управлением 19-летнего парня и автобус «ПАЗ». Пассажирская машина находилась не на маршруте.

- В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные ушибы, два его пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы, - рассказали в столичной госавтоинспекции.

Всего за новогодние праздники на территории Уфы произошло около трехсот ДТП. В них пострадали 34 человека, двое погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составлен рейтинг самых влиятельных людей Башкирии
Стало известно, в какие цвета окрасят общественный транспорт Башкирии
Уфимец скончался на глазах у внучки, катаясь на тюбинге
Во встречной аварии с автобусом и «семеркой» в Уфе пострадали три человека
В новогодние праздники труп уфимца четыре дня пролежал в запертой квартире
В Уфе планируют сделать новый ботанический сад
В ночном пожаре в Башкирии погибла женщина
В Уфе девять человек получили травмы, катаясь на стихийных горках
«Опять чупакабра?»: в Башкирии хищник отрывал головы курам и пил их кровь
В Башкирии водитель «Хендай» умерла в больнице после ДТП
Стерлитамак станет самым плодовитым городом России
Андрею Иванюте пророчат пост главы Белорецкого района Башкирии
Сразу после боя курантов жители Башкирии нашли в доме искалеченное тело женщины
В Уфе пропал 78-летний Мидхат Салимгареев
20-летний уфимец угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома
Стала известна судьба туристов, застрявших на горной трассе в Башкирии
В Уфе ночью изъяли более 400 единиц контрафактного алкоголя
«Ушел вслед за мамой»: в Башкирии умер мальчик после семи дней со смерти матери