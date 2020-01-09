Во встречной аварии с автобусом и «семеркой» в Уфе пострадали три человека

9 Янв. 2020 2020-01-09T09:48:33+03:00

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В Уфе при столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека. Об этом сообщает городская ГИБДД.

Авария произошла накануне, 8 января, в 22:00, напротив дома по улице Цветочной. На автодороге столкнулись встречные «семерка» под управлением 19-летнего парня и автобус «ПАЗ». Пассажирская машина находилась не на маршруте.

- В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные ушибы, два его пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы, - рассказали в столичной госавтоинспекции.

Всего за новогодние праздники на территории Уфы произошло около трехсот ДТП. В них пострадали 34 человека, двое погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU