Во встречной аварии с автобусом и «семеркой» в Уфе пострадали три человека
В Уфе при столкновении автобуса и легковушки пострадали три человека. Об этом сообщает городская ГИБДД.
Авария произошла накануне, 8 января, в 22:00, напротив дома по улице Цветочной. На автодороге столкнулись встречные «семерка» под управлением 19-летнего парня и автобус «ПАЗ». Пассажирская машина находилась не на маршруте.
- В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные ушибы, два его пассажира с тяжелыми травмами госпитализированы, - рассказали в столичной госавтоинспекции.
Всего за новогодние праздники на территории Уфы произошло около трехсот ДТП. В них пострадали 34 человека, двое погибло.
ИСТОЧНИК KP.RU