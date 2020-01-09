В новогодние праздники труп уфимца четыре дня пролежал в запертой квартире

9 Янв. 2020 2020-01-09T11:39:47+03:00

По предварительной информации, мужчина скончался в новогоднюю ночь

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В Уфе мертвый мужчина пролежал в собственной квартире несколько дней. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Как сообщает собеседник, труп 43-летнего уфимца в одном из домов в Калининском районе столицы обнаружили вечером 4 января. На теле погибшего были множественные ссадины и кровоподтеки. По предварительной информации, он скончался в новогоднюю ночь – давность трупа составляет 3-4 дня.

Известно, что погибший формально нигде не работал. У него остался ребенок подросткового возраста.

Тело было передано на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты установят точную причину смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU