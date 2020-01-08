2020-01-08T18:33:24+03:00
Происшествия

20-летний уфимец угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома

Он признался в содеянном
Эльвина АПАРИНА
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В уфимскую полицию за одну ночь поступило сразу два заявления от местных жителей об угоне их автомобилей. Оба преступления были совершены неподалеку друг от друга. В первом случае владелец ВАЗ-2115 обнаружил свою машину недалеко от припаркованного места со следами вскрытия. А во втором – ВАЗ-2112 и вовсе пропал.

Сотрудники МВД быстро вышли на след угонщика. Им оказался 20-летний житель Уфимского района, рядом с его домом и обнаружили второй ВАЗ. Молодой человек признался и рассказал, что угнал машину, так как хотел побыстрее добраться до дома.

Оказалось, что он сначала пытался завладеть ВАЗ-2115, но застрял во дворе. Тогда он бросил его и пошел в соседний двор, где стояла вторая машина. Ее он завел и уехал домой в село Нурлино.

На данный момент автомобили возвращены законным владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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