Уфимские пятиклассницы устроили алко-вечеринку в подъезде, одна оказалась в реанимации
Все произошло еще 5 января
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5 января в районе 17 часов вечера в подъезд одного из домов по улице Комсомольской вызвали медиков – здесь стало плохо 12-летней девочке.
Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи диагностировали у подростка острое отравление этиловым спиртом. Пятиклассницу экстренно доставили в реанимацию 22-й больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.
При каких обстоятельствах девочка могла получить такое серьезное отравление, не ясно. Обстоятельства случившегося выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU