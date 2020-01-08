Уфимские пятиклассницы устроили алко-вечеринку в подъезде, одна оказалась в реанимации

8 Янв. 2020 2020-01-08T10:11:09+03:00

Все произошло еще 5 января

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5 января в районе 17 часов вечера в подъезд одного из домов по улице Комсомольской вызвали медиков – здесь стало плохо 12-летней девочке.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник в правоохранительных органах, прибывшие на место врачи диагностировали у подростка острое отравление этиловым спиртом. Пятиклассницу экстренно доставили в реанимацию 22-й больницы, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

При каких обстоятельствах девочка могла получить такое серьезное отравление, не ясно. Обстоятельства случившегося выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU