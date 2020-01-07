В Башкирии нашли пропавшую на Иремеле туристку

7 Янв. 2020 2020-01-07T16:48:54+03:00

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Всю ночь несколько отрядов спасателей искали заблудившуюся на горе Иремель туристку. Вызов поступил вечером 6 января: в районе деревни Байсакалово Учалинского района пропала 62-летняя женщина. Она вместе с группой поднималась на гору, а во время спуска отстала.

На поиски пропавшей выехали сотрудники аварийно-спасательной и противопожарной служб Госкомитета региона по чрезвычайным ситуациям, работники нацпарка "Иремель", поисковики из Челябинска, Усть-Катава, волонтеры местного отряда "Лиза Алерт" и сотрудники районной полиции. Женщину искали 56 человек и 22 единицы техники.

Сегодня, 7 января, госкомитет Башкирии по ЧС сообщил, что туристка нашлась. Ее отыскали инспекторы природного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU