В Башкирии сотрудницу психбольницы в собственном доме жестоко изнасиловал бывший муж

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:34:06+03:00

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3 января в полицию Куюргазинского района обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неделю назад подверглась изнасилованию в собственном доме в селе Свобода. По словам пострадавшей, в ночь на 27 декабря над ней жестоко надругался бывший муж.

Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, хотя супруги разведены, они живут под одной крышей - мужчина не работает, а его экс-супруга трудится поваром в психоневрологическом интернате.

На основании заявления пострадавшей было возбуждено уголовное дело. Ее супруг задержан.

ИСТОЧНИК KP.RU