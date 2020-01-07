В Башкирии сотрудницу психбольницы в собственном доме жестоко изнасиловал бывший муж
3 января в полицию Куюргазинского района обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала, что неделю назад подверглась изнасилованию в собственном доме в селе Свобода. По словам пострадавшей, в ночь на 27 декабря над ней жестоко надругался бывший муж.
Как рассказал "Комсомольской правде - Уфа" собственный источник в правоохранительных органах, хотя супруги разведены, они живут под одной крышей - мужчина не работает, а его экс-супруга трудится поваром в психоневрологическом интернате.
На основании заявления пострадавшей было возбуждено уголовное дело. Ее супруг задержан.
ИСТОЧНИК KP.RU