В горах Башкирии спасли троих заблудившихся мужчин

7 Янв. 2020 2020-01-07T10:14:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 6 января на номер 112 поступил тревожный вызов. Человек рассказал, что в горах в Белорецском районе пропали трое мужчин. Первоначально в лес в районе Инзерских Зубчаток ушел 36-летний мужчина. Когда он не вернулся в урочный час, на его поиски отправились двое друзей 27 и 38 лет. В итоге заблудились и они.

Когда сгустились сумерки, знакомые пропавших поняли, что пора привлекать спасателей. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, сотрудники аварийно-спасательной службы довольно быстро нашли всех троих, не помешало даже темное время суток.

В ведомстве напоминают, что перед походами в горы или лес нужно полностью зарядить телефон, причем желательно взять аппарат, оснащенный навигатором.

ИСТОЧНИК KP.RU