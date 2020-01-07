2020-01-07T10:14:12+03:00
Происшествия

В горах Башкирии спасли троих заблудившихся мужчин

Они потерялись в районе Инзерских Зубчаток
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Вечером 6 января на номер 112 поступил тревожный вызов. Человек рассказал, что в горах в Белорецском районе пропали трое мужчин. Первоначально в лес в районе Инзерских Зубчаток ушел 36-летний мужчина. Когда он не вернулся в урочный час, на его поиски отправились двое друзей 27 и 38 лет. В итоге заблудились и они.

Когда сгустились сумерки, знакомые пропавших поняли, что пора привлекать спасателей. Как рассказали в Госкомитете республики по ЧС, сотрудники аварийно-спасательной службы довольно быстро нашли всех троих, не помешало даже темное время суток.

В ведомстве напоминают, что перед походами в горы или лес нужно полностью зарядить телефон, причем желательно взять аппарат, оснащенный навигатором.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В горах Башкирии спасли троих заблудившихся мужчин
В Татарстане вандалы разрушили ледяные фигуры мастеров из Уфы
Полиция Башкирии заинтересовалась отцом, который не кормил ребенка несколько дней
В Башкирии снимают новогодние ограничения на продажу алкоголя
«Рядом кровавое пятно и следы лап»: в Башкирии волки задрали лошадь и жеребенка
Уфимские моржи получат новое место для зимнего купания
В Уфе избавились от фигур Деда Мороза и Снегурочки, которые наводили ужас на горожан
В Уфе котенок почти неделю прожил в вентиляционных каналах многоэтажки
В центре Уфы дважды сбили молодого парня – он скончался на месте ДТП
Девятерых человек, среди которых четверо детей, доставили в больницу после встречного ДТП в Башкирии
«Салават Юлаев» у себя дома уверенно обыграл московский ЦСКА
В Уфе из-за празднования рождества перекрыли движение по ряду улиц
Синоптики рассказали, чего ждать от погоды жителям Башкирии в Рождество
«Сынок, дай хоть намёк! Тебе нечего бояться!»: в Уфе пропал 24-летний парень с инсулинозависимостью
Житель Башкирии попал в ДТП, в котором погибла семья из Челябинска
«Необходим срочный запрет»: парламент Башкирии намерен законодательно ограничить продажу снюса
В честь 75-летия Победы в Уфе отремонтируют несколько улиц