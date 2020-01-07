2020-01-07T19:27:41+03:00
Происшествия

«Остап Бендер» из Башкирии нашел способ «заработать» сотни тысяч, но оказался за решеткой

Мошенник обманул двух жителей Пензы
Эльдар ВАЛЕЕВ
Поделиться:
Теперь подозреваемый ждет судаТеперь подозреваемый ждет суда
Изменить размер текста:

Жертвами мошенника из Башкирии стали двое жителей Пензы. Один из них лишился 126 000 рублей, второй потерял как минимум 7 000 рублей. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.

- Обоим горожанам позвонил мужчина, - цитирует следователя МВД по Пензенской области Дмитрия Лимкина портал «Пенза информ». - Они как раз продавали квартиры. Злоумышленник просил подойти к банкомату и выполнять его задания.

К сожалению, жертвам мошенника не хватило бдительности. Они просто перевели деньги на счет преступника. Впрочем, потратить их ему не удастся — полицейские задержали 32-летнего жителя Башкирии. Теперь он дожидается суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24