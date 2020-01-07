«Остап Бендер» из Башкирии нашел способ «заработать» сотни тысяч, но оказался за решеткой
Жертвами мошенника из Башкирии стали двое жителей Пензы. Один из них лишился 126 000 рублей, второй потерял как минимум 7 000 рублей. Следователи проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям.
- Обоим горожанам позвонил мужчина, - цитирует следователя МВД по Пензенской области Дмитрия Лимкина портал «Пенза информ». - Они как раз продавали квартиры. Злоумышленник просил подойти к банкомату и выполнять его задания.
К сожалению, жертвам мошенника не хватило бдительности. Они просто перевели деньги на счет преступника. Впрочем, потратить их ему не удастся — полицейские задержали 32-летнего жителя Башкирии. Теперь он дожидается суда.
ИСТОЧНИК KP.RU