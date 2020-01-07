Звезда Comedy Woman рассказала, почему она уехала из Уфы

7 Янв. 2020 2020-01-07T11:12:15+03:00

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Популярная актриса и резидент Comedy Woman Татьяна Морозова объяснила, почему в свое время переехала из Уфы в Москву. В интервью журналу «Домашний очаг» девушка отметила, что никогда не хотела и не планировала покидать родной город, но коррективы в ее планы внесло приглашение в шоу Made in Woman.

- Ей нравилась родная Уфа, - отмечают журналисты издания. - Она даже сказала родителям, что если дело не пойдет, то «ну ее, эту Москву». Ей нравилось жить в Уфе и она знала как здесь реализоваться.

Татьяна Морозова родилась в Уфе в 1983 году. Училась на художественно-графическом факультете БГПУ, выступала в местном КВН. Позже ее пригласили в команду Высшей лиги «ЛУНа».

ИСТОЧНИК KP.RU