2020-01-06T22:59:16+03:00
Происшествия

«Рядом кровавое пятно и следы лап»: в Башкирии волки задрали лошадь и жеребенка

Случай произошел в Салаватском районе республики
Рустем АХУНОВ
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В Башкирии дикие волки задрали лошадь и ее маленького жеребенка.

Как сообщает местное издание «На земле Салавата», жутковатый случай произошел в двух километрах от села Лагерево. Возле дороги водители заметили уже окоченевший труп лошади. Подойдя поближе, они заметили рядом останки жеребенка.

- Все, что осталось от лошади – голова, рядом кровавое пятно и следы лап. Годовалый жеребенок был мертв, но почти цел, - рассказала очевидица.

Местных жителей попросили быть внимательными – ранее волков уже замечали недалеко от населенных пунктов. Их численность, судя по всему, за последнее время выросла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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