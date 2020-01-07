Башкирское село признали «столицей мира»

7 Янв. 2020 2020-01-07T18:36:11+03:00

Теперь в Мишкино ждут представителей братских народов со всего мира

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Село Мишкино на севере Башкирии получило статус «культурной столицы финно-угорского мира». Накануне сюда приехали представители Венгрии, Эстонии и регионов России. Как сообщает районная администрация, символ культурной столицы был вручен в торжественной обстановке.

Для небольшого населенного пункта в 130 км от Уфы новый статус — не просто формальность, а возможность привлечь в район туристов. На одно только вручение символа приехало 400 гостей из-за рубежа и соседних областей. Всего же власти ожидают не менее пяти тысяч туристов из стран финно-угорского мира.

Больше половины населения Мишкино составляют марийцы — один из самых древних финно-угорских народов. Теперь же здесь ждут в гости представителей братских народов — мордву, удмуртов, коми, финнов, эстонцев, карелов, венгров, ханты и манси.

ИСТОЧНИК KP.RU