2020-01-06T19:19:01+03:00
Происшествия

В Уфе котенок почти неделю прожил в вентиляционных каналах многоэтажки

Чтобы спасти малыша, зоозащитникам пришлось уговаривать собственников одной из квартир дома
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: УГЗ по Уфефото: УГЗ по Уфе
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Почти неделю заняла операция по спасению котенка из вентиляционных каналов уфимской многоэтажки. О том, как удалось вызволить малыша, рассказали в Управлении гражданской защиты.

Котейка сидел в лабиринте вентканалов десятиэтажки на улице Шафиева с Нового года. Время от времени жильцы дома слышали отчаянное мяуканье пушистика, однако поначалу даже с помощью спасателей найти его не удавалось. Сотрудники экстренных служб искали котенка с помощью фонарей, камер и даже тепловизора – но всякий раз ему удавалось спрятаться от посторонних глаз, и спасательные отряды уезжали ни с чем.

Ситуация изменилась вчера, 5 января, когда животное оказалось на первом этаже. Следившие за котенком зоозащитники вновь вызвали спасателей. По приезде сотрудников выяснилось, что для того чтобы вытащить пленника, необходимо сделать отверстие в стене. Разумеется, собственники квартиры были категорически против, но настойчивость зоозащитников взяла верх. В конечном счете спасатели просверлили стены и достали обессиленного и обезвоженного котика на свободу. Сейчас он находится в надежных руках волонтеров.

В Уфе спасли котенка, почти неделю прожившего в вентиляции // 6.1..

ИСТОЧНИК KP.RU

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