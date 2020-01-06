В Уфе из-за празднования рождества перекрыли движение по ряду улиц
Ограничения снимут уже завтра утром
фото: ufacity.info
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Власти Уфы до завтрашнего утра перекрыли движение транспорта по ряду улиц. Как сообщает городская администрация, это необходимо «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения» во время празднования Рождества.
С 17:00 6 января до 8:00 7 января будет перекрыта проезжая часть по улице Кирова (от Айской до Ветошникова), включая улицы Амурскую и Крестьянскую. На тот же период ограничено движение по улице Бехтерева в створе Менделеева.
Мэрия просит горожан отнестись с пониманием к введенным мерам и приносит извинения за возможные неудобства.
ИСТОЧНИК KP.RU