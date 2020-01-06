2020-01-06T15:50:30+03:00
Общество

В Уфе из-за празднования рождества перекрыли движение по ряду улиц

Ограничения снимут уже завтра утром
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
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Власти Уфы до завтрашнего утра перекрыли движение транспорта по ряду улиц. Как сообщает городская администрация, это необходимо «в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения» во время празднования Рождества.

С 17:00 6 января до 8:00 7 января будет перекрыта проезжая часть по улице Кирова (от Айской до Ветошникова), включая улицы Амурскую и Крестьянскую. На тот же период ограничено движение по улице Бехтерева в створе Менделеева.

Мэрия просит горожан отнестись с пониманием к введенным мерам и приносит извинения за возможные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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