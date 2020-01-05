2020-01-05T20:03:03+03:00
Общество

В Башкирии зарегистрировали новый случай заражения экзотическим вирусом

В прошлом году тропической лихорадкой Денге заразились семь человек, включая двоих детей
Яна БАЗЕКИНА
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В основном, вирус распространен в Южной Америке, Африке и ОкеанииВ основном, вирус распространен в Южной Америке, Африке и ОкеанииФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Башкирии зафиксирован новый случай заражения опасным вирусом – тропической лихорадкой Денге, которая, в основном, встречается в Африке, Южной и Юго-Восточной Азии, Океании, странах Карибского бассейна, а вот на территории России – это большая редкость.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на данные Росздрава, только за январь-ноябрь 2019 года в Башкирии лихорадкой Денге заразились семь человек, двое из которых – дети. А вот в 2018 году случае заболевания опасной инфекцией в республике выявлено не было.

Основными симптомами лихорадки Денге являются головная боль, недомогание, озноб и тошнота, слезоточивость и раздражение глаз и носовой слизистой, а также резкое повышение температуры тела до 39-41 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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