«Чувствую себя униженной»: на уфимскую общественницу в кинотеатре напал хулиган

5 Янв. 2020 2020-01-05T19:10:56+03:00

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Неприятное происшествие произошло несколько дней назад с уфимской общественницей Полиной В.: об этом девушка рассказала в своем «Фейсбуке».

По словам Полины, еще до нового года она пошла в кинотеатр. Через полчаса после начала фильма на соседнее свободное кресло к ней подсел мужчина и начал громко разговаривать по телефону, попутно комментируя фильм.

- Я делаю ему замечание, на что он огрызается: «Ты кто такая, учить меня еще будешь?! Мы живем в свободной стране, что хочу то и делаю!». Я подумала про себя, что ладно, буду терпеть. Следующий час - звонки по телефону, смски, все с включенным звуком. Я сижу и бубню себе под нос полушепотом: «Хватит болтать», «Нельзя же вести себя, как быдло». И тут он встает со своего места, нависает надо мной и начинает орать на весь зал с лютой злобой и ненавистью, - с ужасом вспоминает Полина В. - Потом берет мою бутылку с водой и замахивается на меня. В последний момент, видимо, передумал - ставит ее обратно, садится на свое место.

Девушка была в шоке и растерянности: ведь на нее практически напал здоровенный мужик прямо в переполненном зале кинотеатра. Не дожидаясь окончания фильма, она выбежала в коридор, позвала администратора и охрану. Хулигана задержали, поначалу он пытался отвертеться, мол, все выдумки, но осознав, что сейчас приедет полиция, начал юлить и оправдываться.

- Я не стала писать заявление лишь потому, что не хотела, чтобы этот «мужчина» узнал мои персональные данные. Но сейчас я решила это рассказать, так как до сих пор чувствую себя оплеванной и униженной. К сожалению, жертвой подобного «человека» может стать ваша дочь, сестра, жена, мама. И я не знаю, как обезопаситься от таких «людей», - признается Полина.

ИСТОЧНИК KP.RU