В Башкирии эко-активисты окружили шихан Куштау «живой изгородью»

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:04:12+03:00

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В Башкирии вчера, 4 января, снова прошла акция эко-активистов и простых неравнодушных граждан, выступающих за сохранение шихана Куштау и против его разработки. По словам организаторов, масштабная акция планировалась еще с декабря прошлого года: люди взялись за руки и выстроились в длинную цепь, буквально «обняв» шихан. Сколько именно человек приняли участие во флешмобе – точно не известно. По самым скромным подсчетам поддержать Куштау собрались около 700-800 человек.

— Под тысячу человек было, цепь растянулась почти на два километра! Нам не надо пересчитываться и доказывать своё количество. Мы знаем — нас много, мы — народ, с нами надо считаться! — рассказала в соцсетях участница флешмоба Ольга Янгал.

- Спасибо всем, кто пришёл за Куштау! Нас было очень много, это радует и согревает! Я верю, Куштау будет жить еще миллионы лет! В единстве сила! – вторит ей эко-активист Байрас Габидуллин.

Фото: группа "Спасем шиханы"

Напомним, что подобное мероприятие под говорящим названием «Живая цепь» прошло 15 декабря: тогда сотни ативистов собрались, чтобы «обнять» шихан, выступая против его разработки. В конце флешмоба все участники собрали подписи в защиту шихана, которые позже передали в Генеральную прокуратуру РФ.

Впрочем, кажется, судьба Куштау все же решена окончательно: 10 декабря во время ежегодного послания депутатам Курултая глава региона Радий Хабиров твердо заявил: шихан будет разработан.

- Я никогда не соглашусь оставить без работы тысячи людей. Бесполезно пытаться меня ломать, выкручивать руки, подкупать журналистов и националистов,- подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU