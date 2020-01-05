2020-01-05T08:10:40+03:00
Общество

«Елки в щепки»: куда уфимцам можно сдать свою елку после новогодних праздников

В городе будут работать 24 пункта приема 11, 12, 18 и 19 января
Яна БАЗЕКИНА
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Елка вполне сгодится для переработки, чем будет гнить на свалкеЕлка вполне сгодится для переработки, чем будет гнить на свалкеФото: УКЛАДОВ Егор
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Совсем скоро завершатся новогодние праздники, пожелтеет и начнет опадать хвоя с новогодних елок, и перед уфимцами остро встанет вопрос: куда девать старую елку. Если раньше у елочек был один путь – на помойку, то в 2020 году горожанам предлагается поучаствовать в экологической акции «Елки в щепки».

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, впервые подобная акция прошла в Уфе в прошлом году: тогда за 2 дня было собрано более тысячи деревьев, которые потом пошли на переработку. Впервые проблемой утилизации новогодних елок и их использованием в качестве вторичного сырья озаботились в Москве и Санкт-Петербурге, и власти Уфы решили перенять полезный опыт.

В этом году сдать ель на переработку можно будет на 24 площадках 11, 12, 18 и 19 января с 12.00 до 16.00.

Демский район

Ул. Магистральная, 2а

Ул. Е. Столярова, 2

Калининский район

Ул. Машиностроителей, 4

Ул. Глинки, 7

Ул. Зеленая, 1

Ул. Мушникова, 11

Ул. Гвардейская, 58/1

Кировский район

Ул. Испытателей. 21

Ул. Дуванский бульвар, 22/2,

Ул. С. Перовской, 21/3

Ленинский район

Ул. Силикатная, 20

Ул. Ирендык, рядом с домом №4

Ул. Артезианская, 18

Ул. Коммунистическая, 5

Октябрьский район

Ул. Гагарина, 50/1

Ул. Гагарина, 10/2

Ул. Зорге, 44

Ул. 50 лет СССР, 44

Ул. Невского (около стадиона "Строитель")

Ул. Комарова (около стадиона "Нефтяник")

У фонтана возле ГДК.

Советский район

Ул. Менделеева, 177/3

Ул. 50-летия Октября, 16/1

Ул. Менделеева, 171

Ул. Бульвар Х. Давлетшиной, 11/1

Ул. М. Губайдуллина, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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