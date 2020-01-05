«Елки в щепки»: куда уфимцам можно сдать свою елку после новогодних праздников
Совсем скоро завершатся новогодние праздники, пожелтеет и начнет опадать хвоя с новогодних елок, и перед уфимцами остро встанет вопрос: куда девать старую елку. Если раньше у елочек был один путь – на помойку, то в 2020 году горожанам предлагается поучаствовать в экологической акции «Елки в щепки».
Как сообщили в пресс-службе городской администрации, впервые подобная акция прошла в Уфе в прошлом году: тогда за 2 дня было собрано более тысячи деревьев, которые потом пошли на переработку. Впервые проблемой утилизации новогодних елок и их использованием в качестве вторичного сырья озаботились в Москве и Санкт-Петербурге, и власти Уфы решили перенять полезный опыт.
В этом году сдать ель на переработку можно будет на 24 площадках 11, 12, 18 и 19 января с 12.00 до 16.00.
Демский район
Ул. Магистральная, 2а
Ул. Е. Столярова, 2
Калининский район
Ул. Машиностроителей, 4
Ул. Глинки, 7
Ул. Зеленая, 1
Ул. Мушникова, 11
Ул. Гвардейская, 58/1
Кировский район
Ул. Испытателей. 21
Ул. Дуванский бульвар, 22/2,
Ул. С. Перовской, 21/3
Ленинский район
Ул. Силикатная, 20
Ул. Ирендык, рядом с домом №4
Ул. Артезианская, 18
Ул. Коммунистическая, 5
Октябрьский район
Ул. Гагарина, 50/1
Ул. Гагарина, 10/2
Ул. Зорге, 44
Ул. 50 лет СССР, 44
Ул. Невского (около стадиона "Строитель")
Ул. Комарова (около стадиона "Нефтяник")
У фонтана возле ГДК.
Советский район
Ул. Менделеева, 177/3
Ул. 50-летия Октября, 16/1
Ул. Менделеева, 171
Ул. Бульвар Х. Давлетшиной, 11/1
Ул. М. Губайдуллина, 6.
ИСТОЧНИК KP.RU