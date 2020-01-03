«Нет связи. До спасателей не дозвониться!»: в Башкирии неравнодушные спасли на трассе молодую маму с ребенком

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:52:47+03:00

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Вчера, 2 января, на трассе Уфа-Белорецк автомобиль, за рулем которого находилась молодая мама, занесло на дороге. Все произошло в районе «Тещиного языка». Девушка и ее маленький ребенок оказались заблокированными.

Как сообщила очевидец происшествия Гульнара Шамсутдинова, на помощь молодой маме пришли проезжавшие мимо водители. Молодые люди быстро организовали собственную спасательную операцию и до приезда экстренных служб вытащили машину из кювета.

- На этом участке нет связи, - жалуется очевидец. - Мы не могли дозвониться до Службы спасения. Но огромное спасибо мощному полноприводу, который вытянул автомобиль. Кстати, возите с собой лопаты!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/753081" frameborder="0"></iframe> В Башкирии водители вытащили машину из кювета.

ИСТОЧНИК KP.RU