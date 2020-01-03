Пришел на медосмотр — обнаружили опухоль: 34-летнему уфимцу врачи поставили страшный диагноз
Три операции и кома — все это пережил 34-летний уфимец за один месяц. Несколько месяцев назад ему поставили страшный диагноз, опухоль обнаружили во время стандартного медосмотра на работе. По словам врачей, у Радика Ялалова семейный аденомотозный полипоз, то есть множественные полипы толстой кишки.
Как сообщает портал ГорОбзор.ру, который собирает средства на лечение молодого уфимца, 21 ноября в РКБ имени Куватова ему удалили толстый кишечник, но уже после выписки Радик вновь обратился к врачам — его мучали сильные боли.
В 22-й больнице медики обнаружили у Радика спайку внутренних органов, срочно выполнив новую операцию. К сожалению, и она не помогла навсегда забыть о боли — уже 25 декабря, накануне нового года, уфимец вновь оказался в больнице все с тем же диагнозом.
По словам родных, после нескольких операций у мужчины начались проблемы с легкими, сейчас Радик не может есть и находится в истощенном состоянии. Необходима новая операция.
Помочь отцу 4-месячной дочери может любой неравнодушный уфимец. Сборы ведутся на две карты:
Карта Газпром: 4874 1561 2244 2499
Карта Сбербанк: 4276 6700 1570 6467 (Радик Маратович)
ИСТОЧНИК KP.RU