Шесть жителей Башкирии стали миллионерами, потратив лишь 100 рублей
Удачу им принесла новогодняя лотерея
Больше новоявленных миллионеров оказалось только в Москве, Подмосковье и Санкт-ПетербургеФото: Рустем АХУНОВ
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В первый день нового года фортуна улыбнулась шести жителям Башкирии. Они стали миллионерами, потратив всего сто рублей на лотерейный билет. О счастливчиках рассказали в пресс-службе «Столото».
Все они стали победителями новогоднего розыгрыша «Русского лото». Главный приз - миллиард рублей - достался жителю Москвы, а еще 99 человек, в том числе жители Башкирии, получили по миллиону.
К слову, по количеству новоявленных миллионеров Башкирия стала третьей. Больше счастливчиков только в Москве и Подмосковье - 20 человек и в Санкт-Петербурге - семеро.
ИСТОЧНИК KP.RU