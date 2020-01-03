2020-01-03T13:22:18+03:00
Общество

Шесть жителей Башкирии стали миллионерами, потратив лишь 100 рублей

Удачу им принесла новогодняя лотерея
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Больше новоявленных миллионеров оказалось только в Москве, Подмосковье и Санкт-ПетербургеБольше новоявленных миллионеров оказалось только в Москве, Подмосковье и Санкт-ПетербургеФото: Рустем АХУНОВ
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В первый день нового года фортуна улыбнулась шести жителям Башкирии. Они стали миллионерами, потратив всего сто рублей на лотерейный билет. О счастливчиках рассказали в пресс-службе «Столото».

Все они стали победителями новогоднего розыгрыша «Русского лото». Главный приз - миллиард рублей - достался жителю Москвы, а еще 99 человек, в том числе жители Башкирии, получили по миллиону.

К слову, по количеству новоявленных миллионеров Башкирия стала третьей. Больше счастливчиков только в Москве и Подмосковье - 20 человек и в Санкт-Петербурге - семеро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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