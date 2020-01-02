В Башкирии резко выросла заболеваемость мышиной лихорадкой

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:29:37+03:00

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По данным регионального управления Росздравнадзора по Башкирии, в республике резко увеличилась заболеваемость мышиной лихорадкой. Как пишет UfacityNews.ru со ссылкой на ведомство, за январь-ноябрь 2019 года было зафиксировано 1470 случаев заболевания. Как отметили в издании, число пострадавших от геморрагической лихорадки с почечным синдромом в республике бьет все рекорды.

По данным Росздравнадзора также известно, что за указанный период мышиную лихорадку подхватили 28 детей, не достигших 14 лет.

По итогам января-ноября 2018 года в Башкирии насчитывалось 940 случаев заболевания «мышкой». Как пишет UfacityNews.ru, в это время заболели 16 детей до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU