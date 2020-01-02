2020-01-02T12:52:56+03:00
Общество

Прокуратура выявила ряд нарушений в работе Башкультнаследия

К ответственности привлекли двух сотрудников
Владислав КАЗАНЦЕВ
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После проверки прокуратуры к ответственности привлекли двух сотрудниковПосле проверки прокуратуры к ответственности привлекли двух сотрудников
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Прокуратура Башкирии обнаружила ряд нарушений в деятельности Башкультнаследия. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

По федеральному законодательству информацию о проверках и их результатах должна быть размещена в специальном Едином реестре проверок. Однако управление Башкультнаследия размещало неполные данные о проведенных мероприятиях по контролю в отношении некоторых организаций – были нарушены их права на доступ к сведениям о проверках.

Кроме того выяснилось, что специалисты управления проводили незаконное обследование объекта культурного наследия, что впоследствии отразилось на фирме, которая располагалась в здании, находившимся под госохраной.

– Специалисты ведомства ненадлежащим образом оформляли результаты проверок (в актах не отражались сведения о лицах, допустивших нарушения), – добавили в прокуратуре.

Как итог, к административной ответственности привлекли сотрудника Башкультнаследия. Его оштрафовали на тысячу рублей. По результатам представления, которое было выдано начальнику управления, уже к дисциплинарной ответственности привлекли двух работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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