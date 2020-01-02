Прокуратура выявила ряд нарушений в работе Башкультнаследия
Прокуратура Башкирии обнаружила ряд нарушений в деятельности Башкультнаследия. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
По федеральному законодательству информацию о проверках и их результатах должна быть размещена в специальном Едином реестре проверок. Однако управление Башкультнаследия размещало неполные данные о проведенных мероприятиях по контролю в отношении некоторых организаций – были нарушены их права на доступ к сведениям о проверках.
Кроме того выяснилось, что специалисты управления проводили незаконное обследование объекта культурного наследия, что впоследствии отразилось на фирме, которая располагалась в здании, находившимся под госохраной.
– Специалисты ведомства ненадлежащим образом оформляли результаты проверок (в актах не отражались сведения о лицах, допустивших нарушения), – добавили в прокуратуре.
Как итог, к административной ответственности привлекли сотрудника Башкультнаследия. Его оштрафовали на тысячу рублей. По результатам представления, которое было выдано начальнику управления, уже к дисциплинарной ответственности привлекли двух работников.
ИСТОЧНИК KP.RU