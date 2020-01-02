2020-01-02T10:37:11+03:00
Происшествия

«У него сломан нос и нога в трех местах»: уфимца после Нового года жестоко избили трое мужчин

Сейчас потерпевший находится в больнице, ему предстоят две операции
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Один из двух сбежавших хулигановОдин из двух сбежавших хулиганов
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В Уфе трое неизвестных жестоко избили мужчину. Они сломали ему нос и ногу в трех местах. Теперь 45-летний потерпевший лежит в больнице в ожидании двух операций. Его друг Артур пытается найти свидетелей нападения, произошедшего на улице Рыльского.

– В то утро он был трезвый и шел в местный магазин. Когда проходил мимо третьего подъезда дома №26 по улице Рыльского, до него решили докопаться трое парней, которые в этот момент выпивали. Потерпевший оказался не робкого десятка и принял бой, – рассказал Артур корреспонденту «КП-Уфа».

Впоследствии потерпевший вызвал полицию и стал отступать. Возле 28-го дома по той уже улице на него вновь напали. Закончилось все довольно жестко. К приезду правоохранителей хулиганы нанесли мужчине множественные ушибы и переломы.

Последствия драки

Последствия драки

– У него сломан нос и нога в трех местах, – продолжает друг потерпевшего. – Когда подъехала полиция, они бросились врассыпную, но товарищ вцепился намертво в одного из них, и тот убежать не смог. В итоге его удалось задержать. На данный момент потерпевший в больнице, ему необходимо провести две операции.

Сейчас Артур надеется разыскать свидетелей инцидента, чтобы привлечь к ответственности обидчиков друга: «Возможно кто-то видел или есть фото, видео, так как людей было много в это время. Может у кого-то есть камеры на улицу, нужно зафиксировать момент группового избиения. За любую информацию будем благодарны и в долгу не останемся».

Тот самый третий подъезд на Рыльского

Тот самый третий подъезд на Рыльского

Если вы стали свидетелем данного происшествия, свяжитесь с Артуром через ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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