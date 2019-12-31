2019-12-31T17:41:57+03:00
Общество

Житель Башкирии уже полвека живет отшельником в глухой тайге

85-летний старик не общается с людьми и никогда не выезжает в город
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: стоп-кадр видео от 5-tv.ruФото: стоп-кадр видео от 5-tv.ru
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Есть в Башкирии удивительный человек – 85-летний Кинзягул Салимгареев, который уже полвека живет отшельником в глухой тайге, не выезжает в город, практически не общается с другими людьми, не обращается к врачам. Как живет удивительный дед и нескучно ли ему в одиночестве, рассказал корреспондент 5-tv.ru, который съездил к нему в гости.

Оказалось, что единственная связь с внешним миром для Кинзягула-агая – его племянник Халим, который часто навещает дедушку в его избушке, привозит самые простые и необходимые продукты.

- Раньше служил в армии, хотели там шофером сделать. А если учиться, надо каждый день работать, а я не люблю каждый день работать! – делится воспоминаниями Кинзягул.

Раньше в доме отшельника жила большая семья, но потом все разъехались, и мужчина остался жить в одиночестве – охотился, собирал целебные травы, ими же лечился. 30 лет назад поселилась в избушке туристка, но и ей быстро наскучила жизнь вдали от цивилизации, и она тоже уехала. Тогда Кинзягул впервые задумался о переезде, но быстро отказался от этой затеи. С тех пор он ни разу не выезжал в город, не выходил к людям.

- Если человек никуда не спешит, то обязательно будет жить долго и счастливо! – поддерживает выбор отшельника племянник Халим.

- Человек если родился в лесу, он так и останется там жить, - вторит ему Кинзигул.

В этот раз дедушке привезли елку, так что Новый год у отшельника обязательно будет. Впрочем, сам дедушка признается, что этот праздник ему не по душе – уж больно хлопотный. Вот собственный день рождения – другое дело!

ИСТОЧНИК KP.RU

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