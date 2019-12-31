2019-12-31T13:07:18+03:00
Происшествия

В Башкирии задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин

По версии следствия, мужчина сначала изрезал своих жертв, а потом поджег дом, чтобы скрыть улики
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: следственный комитет РБФото: следственный комитет РБ
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В Башкирии следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска МВД по Башкирии задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух женщин из Бирска. Им оказался 42-летний местный житель.

Напомним, что все произошло вечером 29 декабря: тогда в пожарную службу поступило сообщение, что горит частный жилой дом. В ходе тушения пожара спасатели наткнулись на тела двух женщин 52 и 81 лет с ножевыми ранениями и сообщили об этом следователям. После оперативных следственных действий, опросов очевидцев и соседей была установлена личность предполагаемого преступника.

По версии следствия, в тот роковой вечер мужчина пришел в гости к своим знакомым, но серьезно повздорил с ними, после чего зарезал их, а дом поджег, чтобы скрыть улики.

- В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначен комплекс необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе регионального следкома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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