В Уфе в страшном пожаре сгорели два человека

СЕГОДНЯ 10:36 2019-12-31T10:36:49+03:00

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Страшный пожар унес жизнь двух человек сегодня под утро 31 декабря. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, сообщение о пожаре поступило в 05.58. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит неэксплуатируемое полузаброшенное здание площадью 15 на 7 метров на улице Собинова. На месте работали 6 единиц техники и 20 человек личного состава МЧС, и вскоре возгорание было ликвидировано. Разбирая завалы, спасатели наткнулись на обгоревшие тела двух человек: несчастные не успели выбраться из полыхающего здания и задохнулись. Сейчас их личности устанавливают следователи.

- Причина пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России. На месте работает испытательная пожарная лаборатория, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU